Koronawirus: E-handel musi przygotować się na zupełnie nowe wyzwania

- Epidemia rozprzestrzenia się po całej kuli ziemskiej w iście zawrotnym tempie. Zagrożenie dla życia to jedno, ale uwagę przykuwają też negatywne skutki dla kondycji sprzedaży internetowej. Rynek zmaga się z zakłóceniami logistycznymi, a w konsekwencji z niedoborem produktów. Import z krajów azjatyckich w głównej mierze został zablokowany, mimo że wiele firm już dawno uruchomiło procesy produkcyjne zorientowane na nadchodzący sezon wiosenny. W dobie zagrożenia konsumenci zdecydowanie więcej czasu spędzają w domach, a co za tym idzie mogą poświęcić się e-handlowi. Mimo to wzrost tendencji zakupowych w tym obszarze stanowi olbrzymie wyzwanie logistyczne - tłumaczy Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager SwipBox Polska.

Korzyści i zagrożenia

- Rozprzestrzenianie się koronawirusa sprawiło, że odnotowano znaczące wzrosty w zakresie produktów wspierających ochronę przed zakażeniem. Wystarczy wspomnieć o lekach, środkach dezynfekcji czy suplementach na odporność organizmu. W ujęciu globalnym, wirus jeszcze bardziej napędził sprzedaż internetową kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych, lecz w parze z biznesowymi korzyściami idą również realne zagrożenia - mówi ekspert.

Dodaje, że branża logistyczna jest zbudowana na bardzo trwałych fundamentach. Działania operacyjne ulegają jednak nagłym, dynamicznym zmianom, co w całym sektorze uruchamia procesy, na które trudno się przygotować. Na tej rewolucji nie zyskuje także każdy sklep internetowy. Wszystko zależy od kategorii towarów. Niektóre produkty w Chinach odnotowały niebywałe wzrosty na poziomie kilkuset procent. Ich przeciwieństwem są te szybko zbywalne. Dla przykładu, żywność jest wytwarzana lokalnie, dlatego łatwo zaspokoić na nią popyt.

- Handel internetowy kwitnie, lecz sam proces dostawy jest na tyle złożony, że trudno mówić o naturalnej dynamice wzrostu. Wiele fabryk stanęło w miejscu, drogi są zablokowane, logistyka cierpi, a pracownicy pracują krócej lub zdalnie, o ile to w ogóle możliwe. Część firm eventowych już zapowiedziała, że skutki koronawirusa mogą być dla nich na tyle dotkliwe, że będą zmuszone zniknąć z rynku - wyjaśnia Łukasz Łukasiewicz.

Bezpieczeństwo przede wszystkim