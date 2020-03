Koronawirus: InPost wydał rekomendacje dla klientów

Ma czas spodziewanego wzrostu zachorowań InPost rekomenduje korzystanie z paczkomatów jako jednej z najbezpieczniejszych form dostawy. W ten sposób można ograniczyć kontakt pomiędzy kurierem a odbiorcą, a korzystając z aplikacji mobilnej nie musimy dotykać panelu sterującego paczkomatem.

Rekomendacje InPost:

• gdy masz wybór pomiędzy dostawą przez kuriera InPost i do paczkomatu – zamawiaj do paczkomatu – co pozwala ograniczyć kontakt z innymi osobami

• odbierając paczkę z paczkomatu nie dotykaj panelu sterującego – otwórz skrytkę za pomocą aplikacji InPost z poziomu smartfona (aplikacja do pobrania w sklepach App Store i Google Play)

• przy dostawach do domu lub mieszkania zalecamy kurierom i odbiorcom zachowanie odpowiedniego dystansu i przekazywanie przesyłek w drzwiach lub przed domem, celem minimalizowania czasu bezpośredniego kontaktu

• zgodnie z wytycznymi instytucji sanitarnych zalecamy unikanie bezpośredniego kontaktu w formie witania się przez podanie rąk, przekazywania komputerów mobilnych – w trakcie składania podpisu – długopisów itp.

- Zdecydowaliśmy się wydać rekomendację dla klientów, w ramach której zalecamy korzystanie z paczkomatów w sytuacji, gdy sprzedawca oferuje możliwość dostaw zarówno przez naszego kuriera, jak i paczkomat. W ten sposób profilaktycznie ograniczamy kontakt pomiędzy kurierem a odbiorcą. Jest to ważne z uwagi na fakt, że jak informuje WHO, wirus przenosi się najczęściej droga kropelkową – powiedział Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

InPost w całej firmie wdrożył specjalne procedury, w których kładzie nacisk na działania profilaktyczne. - Naszym zdaniem w czasie spodziewanego wzrostu zachorowań najważniejsze będzie zachowanie stabilności dostaw, utrzymanie łańcuchów logistycznych i zapewnienie bezpieczeństwa odbiorców. Dlatego tak istotne jest utrzymanie ciągłości działań firm logistycznych przez dbałość o stan zdrowia ich pracowników – podkreśla Wojciech Kądziołka.

Obecnie InPost dysponuje ponad 6000 paczkomatami w całej Polsce.

