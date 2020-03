Koronawirus: Sektor żywnościowy i handel reagują spokojnie i elastycznie

– Sytuacja kryzysowa jest m.in. okazją do podtrzymania wizerunku firmy niezawodnej oraz biznesowego sprostania wzrostom i spadkom popytu na „kryzysowe” artykuły. Trzeba być przygotowanym nawet na decyzje skrajne – np. na zaprzestanie działalności. W każdym scenariuszu jednak podstawą jest właściwe poprowadzenie biznesu – mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– Chodzi tu więc o stworzenie specjalnej kryzysowej oferty z produktów normalnie sprzedających się zdecydowanie wolniej i w innych proporcjach. W konsekwencji zaś, nie tylko o ochronę klientów, ale też o utrzymanie ciągłości wypłat dla załogi, zakupienie i uruchomienie zabezpieczeń sanitarnych, ewentualnie pomoc dla władz publicznych – wedle procedury i przepisów prawa. I tak się dzieje, czego sektorowi pogratulujmy – dodaje.

– Czyta się niekiedy o „armagedonie” zakupowym, w związku z wirusem i ewentualnymi kwarantannami, chorowaniem itd. Osobiście sądzę, że nie jest zjawisko powszechne – raczej mówimy o incydentach, sprawnie naprawianych. Nie ma też paniki, a wzmożone zakupy w zaistniałej sytuacji to reakcja normalna i zarządzana. Doceńmy siebie za to – mówi ekspert.

– Tak samo doceńmy działanie firm handlowych, które oprócz misji społecznej mają obowiązek dbania o swoje przychody. Jeśli wzmaga się popyt, to jest to okoliczność do zarobienia pieniędzy. Zresztą „fiskus” też swoje z tego dostanie. Na tym polega praca handlu – i chyba jest rzeczą pożądaną, że wzmożona praca może dać „wzmożoną” korzyść w sytuacji czyhających zagrożeń epidemicznych, co może stworzyć nagłe wydatki i zredukować przychody – tłumaczy Faliński.

– Nie jest przecież niemożliwe, że rozwój procesu epidemicznego może skutkować zamrożeniem działalności i stratami. Obowiązuje tu jednak pewne moralne zastrzeżenie. Trudno mieć pretensje do firmy o zwiększony w kryzysie obrót. Tym niemniej naganną jednak jest sytuacja – co niestety się zdarza, na szczęście incydentalnie – gdy próbuje się drenowania kieszeni, czyli żerowania na nagłym zapotrzebowaniu np. na maseczki, płyny i mydła, trwalszą żywność, leki i parafarmaceutyki – podkreśla.