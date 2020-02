Koronawirus to 26 mld USD strat w handlu tygodniowo

- Wybuch epidemii koronawirusa prawdopodobnie będzie utrzymywać sektor produkcji w stanie recesji w I poł. 2020 r. Najbardziej zagrożony jest sektor elektroniczny i komputerowy. Wraz z przerwami w działalności przedsiębiorstw w Chinach spowodowanymi epidemią koronawirusa - które naraziły klika sektorów na ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw i niższy globalny popyt - zapasy powyżej średniej długoterminowej mogą dalej rosnąć w sektorach, takich jak tekstylny, maszyn i urządzeń transportowych oraz surowców. Jednocześnie, niedobory towarów stanowią ryzyko w sektorach z zapasami poniżej średniej długoterminowej tj. elektronicznym, i komputerowym. W 2019 r., niezwykle wysokie poziomy zapasów przedsiębiorstw wpędziły produkcję przemysłową w recesję, przede wszystkim w gospodarkach zaawansowanych. Zaledwie częściowa absorpcja zapasów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, niższy globalny popyt i wyższa niepewność najpewniej doprowadzą do zwiększenia poziomu zapasów w nadchodzących miesiącach. W związku z tym, Euler Hermes prognozuje, że globalny sektor produkcyjny pozostanie w stanie płytkiej recesji w I poł. 2020 r. - czytamy w raporcie firmy Euler Hermes.

- Potencjalne straty z tytułu eksportu towarów i usług do Chin mogą wynosić 26 mld USD tygodniowo, ze względu na zatrzymanie produkcji i handlu. Euler Hermes skorygował w dół prognozę wzrostu handlu globalnego na 2020 r. o -0.5 p.p. do +1.3%. Najbardziej zagrożone są Hongkong, USA, Japonia, Korea Południowa i Niemcy. Ta tygodniowa strata jest równa wzrostowi światowej taryfy importowej na towary o +1 p.p. w 2020 r., tj. efektowi konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami w 2019 r. (0.7 p.p.) - podaje spółka.

W kategorii towarów, najbardziej zagrożonymi krajami są Hongkong, Korea Południowa, Japonia, Niemcy i USA. Koszt może wynosić 18 mld USD tygodniowo. W kategorii usług, wydatki na podróże z Chin stanowią 20% wydatków światowych, wobec 11% w odniesieniu do USA i około 30% w odniesieniu do Europy. Dla świata stanowi to około 6 mld USD tygodniowo potencjalnych strat, przy czym najbardziej dotknięte są nimi Hongkong, USA, Japonia, Wielka Brytania i Korea Południowa. Ponadto straty powiązane z usługami transportowymi (import z Chin) mogą sięgać 2 mld USD tygodniowo. Ten wstrząs handlowy będzie trwał co najmniej do 9 lutego.