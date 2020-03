Koronawirus zmienił zachowania klientów, popyt i cały łańcuch dostaw. Co czeka sklepy i restauracje?

W przypadku COVID-19 nie ma porównywalnego wydarzenia historycznego, które można by wykorzystać, aby poznać zapotrzebowanie klientów i przygotować się do możliwych scenariuszy w przyszłości - ocenia Kathleen McLoughlin, Senior Supply Chain Analyst w IGD Retail Analysis. Jej zdaniem, w łańcuchu dostaw mogą wystąpić problemy z uzupełnianiem zapasów niektórych produktów. Sieci handlowe i restauracje powinny także przygotować się na takie wyzwania jak znaczne zwiększenie dostaw do domu, czy transakcje bezdotykowe. Kluczowe będą zdolności do zarządzania w sytuacji kryzysowej.