Koszyk cen: Drogi styczeń w dyskontach

Jak wynika z monitoringu Koszyka cen dla handlu.pl po grudniowych promocjach w dyskontach nie został nawet ślad. Sieci podniosły ceny na przestrzeni miesiąca od 3 zł (Aldi, Netto) do ponad 40 zł (Lidl). W porównaniu ze styczniem 2020 za 50 podstawowych produktów płacimy więcej: od 9 zł w sieci Aldi do 25 - 27 zł w Lidlu i Biedronce. Za podstawowe zakupy w tych sieciach zapłacimy więc od 275 zł (Netto) do 285 zł (Lidl).