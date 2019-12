Koszyk cen: Na zakup 50 produktów wydamy ok. 250 zł - podobnie jak 10 lat temu

Podobnie jak obecnie 10 lat temu sieci podjęły przed Świętami wysiłek marketingowy. i większość produktów z Koszyka cen sprzedawały w promocji.

Pomimo, że na przestrzeni lat rynek ekscytował się pikami cenowymi masła, jaj, cukru, cytryn a w 2019 roku ziemniaków, to okazuje się, że całościowo koszyk podstawowych produktów utrzymuje się w podobnych rejestrach cenowych. Wybierając zakupy w głównych sieci handlowych trzeba mieś w kieszeni od 240 do 280 zł, podobnie jak 10 lat temu!

Poziomy cen prezentowane w Koszyku cen na przestrzeni lat stały się wartościami opiniotwórczymi. I tak za dobrą cenę uznawane jest 6,99 zł za 1 l oleju, podobnie jak 6,99 zł za 1kg kurczaka, 2,99 zł za paczkę makaronu, 2,99 za tabliczkę czekolady czy 3,99 zł za słoik dżemu oraz 3,99 zł za 1l soku pomarańczowego. Można odnieść wrażenie, że to co na przestrzeni lat ulega zmianom - to cena warzyw i owoców, które zmieniają ceny w rytmie okresów katastrof naturalnych i lat nadprodukcji.

A oto zestawienie cen w hipermarketach i dyskontach z grudnia 2009 i 2019 roku.

W grudniu 2009 roku za 50 produktów zakupionych w sieci Auchan płaciliśmy od 237 zł w Katowicach do 251 zł w Warszawie. Teraz w grudniu 2019 roku podobne zakupy kosztują od 225 zł w Trójmieście do 246 zł w Lublinie.

W Biedronce w 2009 roku podobne zakupy kosztowały od 250 do 276 zł; w grudniu 2019 - 50 produktów to wydatek 264,8 zł.

Hipermarkety Carrefour oferowały 10 lat temu ceny od 251 do 287. Obecnie 50 produktów z Koszyka to wydatek 265-268 zł.

