Koszyk cen: Od Świąt ceny w hipermarketach skoczyły o 20 zł

W ostatnim tygodniu Auchan proponował zakupy 50 produktów z Koszyka od 230,5 do 260,5 zł. Oznacza to podwyżki od 5 do 20 zł w zależności od miasta. W grudniu ceny w Auchan mieściły się w widełkach 225 zł w Trójmieście do 245 zł w Lublinie, który był wówczas najdroższą lokalizacją.

W sklepach Kaufland w ostatni weekend 50 produktów można było kupić w cenie od 280 do 284,6 zł czyli o ok. 20 zł drożej niż w grudniu 2019 (261- 267,5 zł).

W Carrefour podobne zakupy kosztują obecnie od 283 do 284,5 zł, czyli także o 20 zł drożej niż w grudniu '19, gdy 50 produktów kosztowało 265 - 268 zł.

W hipermarketach Tesco w ostatni weekend ceny oscylowały wokół 294,5 zł,, czyli o 12,5 zł drożej niż w grudniu (282 zł).

Sieć E.Leclerc w zależności od miasta ma bardzo różne ceny: od 298 zł Lublinie do 316 zł w Poznaniu, czyli podobnie jak w grudniu 2019.

