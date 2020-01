Koszyk cen: Zakupy w Żabce coraz droższe

Ceny w Żabce wzrosły na przestrzeni roku bardziej niż podawane wskaźniki inflacji (6,9 proc.) i więcej niż podwyżki, które pojawiły się u konkurencji.

W sieci Lewiatan (Eurocash) za zakup 50 towarów z Koszyka cen dlahandlu.pl trzeba zapłacić od 305,35 w Lublinie do 334,4 w Trójmieście. W grudniu podobne zakupy kosztowały od 310,5 do 346,5 zł. Rok temu płaciliśmy, podobnie jak obecnie, od 304 do 332 zł.

Sieć Żabka proponuje obecnie koszyk 50 produktów w cenie od 379 do 397,5 zł. W grudniu taki sam zestaw kosztował od 370 do 398,5 zł w zależności od lokalnej ceny warzyw i owoców. Rok temu podobne zakupy kosztowały od 353 zł w Trójmieście do 365 zł na Górnym Śląsku. Oznacza to wzrost cen o 24 - 32 zł rdr. W ostatnim roku Żabka przechodziła zmianę layoutu, co jak widać przełożyło się także na zmianę polityki cenowej.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy dlahandlu.pl oraz taketask.pl w dniach 17-18 stycznia 2020. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Więcej na Dlahandlu.pl