Kradzieże w sklepach wzmagają się w Walentynki

– W najbliższych dniach właściciele części sklepów mogą liczyć na wysokie obroty oraz zyski. Muszą być jednak przygotowani na wyraźnie większy ruch i powinni być w stanie zapewnić klientom płynność i wygodę dokonywania zakupów. Z badania przeprowadzonego przez Checkpoint Systems wynika, że kosmetyki, perfumy, alkohole, elektronika oraz odzież znajdują się w czołówce kradzionych w polskich sklepach towarów (poza żywnością). Skoro właśnie spośród tej grupy wybieramy najczęściej prezent Walentynkowy dla naszych ukochanych, to nie trudno wywnioskować, że wśród złodziei będą się one cieszyć taką samą popularnością – mówi Ewa Pytkowska, dyrektor sprzedaży w Checkpoint Systems Polska.

– Podczas okresów, w których Polacy masowo szukają ciekawych ofert i usług, a do takich okazji należą coraz częściej Walentynki, sklepy muszą dysponować odpowiednimi zabezpieczeniami, które skutecznie ochronią ich przed stratami wynikającymi z kradzieży. Czujne oko ochrony czy monitoring wideo, w okresie promocji i związanych z nimi „pików” klientów może nie wystarczyć. Znacznie lepiej radzą sobie tutaj zautomatyzowane systemy, potrafiące nawet wykryć czy złodziej nie wyciągnął cennego produktu z zabezpieczonego opakowania i w ten sposób chciał oszukać sklep. Liczba dostępnych zabezpieczeń jest naprawdę szeroka – od tradycyjnych klipsów, aż po zaawansowane metki i etykiety RFID – wyjaśnia.

- Z badania przeprowadzonego przez firmę Picodi wynika, że średni wydatek na walentynkowy prezent wyniósł w 2018 roku 236 zł w przypadku mężczyzn i 155 zł w przypadku kobiet. Najczęściej kupujemy kwiaty i odzież, rezerwujemy miejsca na romantyczną kolację, kupujemy bilety (do kina, teatru), a także perfumy. Wśród najbardziej pożądanych prezentów przez kobiety znajduje się biżuteria (37 proc. wskazań), a w przypadku mężczyzn elektronika (28 proc. wskazań) - tłumaczy Ewa Pytkowska.

– Kradzieże w sklepach to wciąż spory problem w handlu detalicznym. Na szczęście przybywa zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które pomagają być o krok przed przestępcami i skutecznie zabezpieczyć towary. Nie ma tu większego znaczenia czy zabezpieczamy drogi smartfon, czy stosunkowo tanią koszulkę. Co ważne, są to rozwiązania dopasowane nawet do najmniejszych sklepów, gdzie ograniczona powierzchnia nie pozwala np. za montowanie klasycznych bramek antykradzieżowych – dodaje.