Leki dla kobiet w ciąży mają być bezpłatne, rząd przyjął projekt

Zagwarantowanie kobietom w ciąży bezpłatnego dostępu do najczęściej stosowanych przez nie leków – to główne założenie projektu ustawy, który we wtorek przyjął rząd. Wykaz leków znajdzie się w obwieszczeniu refundacyjnym ministra zdrowia.