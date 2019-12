Lewiatan wprowadza ekologiczne kartony

Karton jest produkowany z wytrzymałej, w pełni poddającej się recyklingowi tekstury falistej, dzięki czemu pozwala na wygodne spakowanie i transport zakupów nawet do 20 kg. Po złożeniu pudełko ma po bokach otwory do unoszenia. Nadruki są wykonane ekologicznymi farbami wodnymi, a do złożenia kartonów zastosowano ekologiczne kleje na bazie wody.

Jak zaznacza Marcin Poniatowski, członek zarządu Lewiatan Holding S.A., karton automatyczny jest przyszłością w transporcie produktów spożywczych do domu przez Klientów.

– Lewiatan jako pierwsza sieć w Polsce wprowadza do sklepów to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie do pakowania zakupów. Co ważne, karton posiada certyfikat nadawany przez Forest Stewardship Council, która jest organizacją odpowiedzialną za certyfikację lasów oraz wszelkiego rodzaju wyrobów z drewna i papieru. Dzięki temu mamy pewność, że drewno do produkcji kartonów pozyskano nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów – podkreśla Marcin Poniatowski.

Standard FSC® jako jeden z niewielu jest popierany przez najważniejsze organizacje ekologiczne. Należy również do jednych z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów z zakresu certyfikacji zasobów leśnych.

Właściciele sklepów sieci Lewiatan nie muszą pobierać opłaty recyklingowej od swoich klientów. Użycie kartonu nie wymaga też angażowania obsługi sklepu – klient w łatwy sposób składa i rozkłada go samodzielnie.

W grudniu w sklepach Lewiatan pojawiły się także wielorazowe eko-torby wykonane z papieru typu kraft. Działania w ramach akcji „Eko pakowanie w Lewiatanie” mają wesprzeć klientów sieci w ekologicznych zachowaniach.

