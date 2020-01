Lidl: Interesują nas lokalizacje przy głównych szlakach komunikacyjnych

- Zależy nam przede wszystkim na zrównoważonym, organicznym i równomiernym rozwoju w całym kraju. Interesują nas lokalizacje położone przy głównych szlakach komunikacyjnych, z możliwością zapewnienia miejsc parkingowych, w miejscowościach powyżej 8 000 mieszkańców - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Aleksandra Robaszkiewicz, Lidl Polska.

- Szczególną uwagę podczas budowy nowych sklepów zwracamy na rozwiązania ekologiczne. Standardowo we wszystkich obiektach Lidl Polska wykorzystujemy m.in.: instalację ogrzewania wykonaną w oparciu o gruntowe pompy ciepła czy odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych. Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego - dodaje.