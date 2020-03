Lidl rozpoczyna współpracę z Winnicą Niemczańską

Choć zwykło się uważać, że Polska, z uwagi na położenie, nie jest krajem słynącym z produkcji wina, a uprawa winorośli jest tu trudna, to Lidl Polska i jego partnerzy handlowi starają się to zmieniać. Polskie tradycje winogrodnictwa odradzają się w ostatnich latach, a klienci coraz częściej doceniają walory smakowe polskich win.

Winnica Niemczańska powstała w 2017 r. Jest położona na jednym ze Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich, nad brzegiem rzeki Ślęży. Na winnicy nasadzono dwa typy szczepów. Klasyczne Vitis vinifera tj. Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Pinot Gris i czeską Palava. Nowoczesne PIWI reprezentują zaś szczepy takich winorośli jak Solaris, Cabernet Blanc (pochodzi od Cabernet Sauvignon), Muscaris (Solaris x Muskat Biały) i Cabernet Cortis (krzyżówka Cabernet Sauvignon i Solaris). Łącznie nasadzenia to 3,1ha. Obecnie trwa dosadzanie na tarasach i od 2020 r. winnica będzie dysponować ponad 4ha.

- Niezmiernie cieszymy się, że mimo, iż jesteśmy młodym producentem wina, to już udało nam się zdobyć uznanie i rozpocząć współpracę z Lidl Polska. Jest to dla nas ogromna szansa dotarcia do szerokiego grona odbiorców, którym chcemy zaproponować ciekawe i nowoczesne wino. Chcemy też pokazać, że nie tylko Francja, Włochy czy Hiszpania, ale również Polska może pochwalić się wyśmienitymi trunkami – zachęca Marek Dymkowski, właściciel Winnicy Niemczańskiej

- W Lidlu zależy nam na wspieraniu polskich producentów, i pokazywaniu, że zawsze warto szukać kolejnych ciekawych produktów. Chcemy wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa i kolejny raz udowadniamy też, że produkcja wina w Polsce jest możliwa i przynosi doskonałe rezultaty – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

Od 19 marca Winnica Niemczańska dostarczy do sieci Lidl Polska trzy wina:

Solaris–Riesling 2019, cena 49,99 zł/but./0,75I. W wyglądzie Solaris–Riesling ma barwę jasną, słomkowo-żółtą. Smak wina jest półsłodki.

Cabernet Blanc 2019, cena 49,99 zł/but./0,75I. W smaku wino jest wytrawne, cechuje się barwą jasną, słomkową z zielonkawymi refleksami.

Pinot Noir 2019 – różowe, cena 49,99 zł/but./0,75I. W wyglądzie wino ma barwę jasną, łososiową.