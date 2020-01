Lidl wprowadza wielorazowe torby na zakupy z recyklingu

Sieć Lidl Polska konsekwentnie realizuje kolejne cele dotyczące redukcji plastiku, prowadzące do zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Sieć właśnie wprowadziła do sklepów reklamówki i torby na zakupy wielokrotnego użytku, wykonane w 80 % z surowców z recyklingu i w 100 % nadające się do recyklingu.

Zachowanie najwyższych standardów produkcji toreb potwierdza certyfikat Blue Angel, który stanowi najbardziej uznane na świecie oznaczenie, skupione głównie na procesie przetwarzania surowców oraz produkcji towarów pod kątem ich wpływu na środowisko naturalne. Zmiany zauważymy na wszystkich plastikowych torbach na zakupy dostępnych w sieci Lidl. Wprowadzone zmiany w gramaturze i surowcu pozwolą zaoszczędzić do 2 000 ton plastiku w ciągu roku.

– Robiąc zakupy spożywcze korzystamy z toreb zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, zatem cykl życia produktu jest bardzo krótki. W ciągu roku w dalszym ciągu każdy z nas zużywa średnio 250-300 toreb – to ogromna ilość plastiku. Korzystając z toreb wiele razy jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć jego wolumen. Pamiętajmy, by dokonywać świadomych wyborów i by „wielkorotki” towarzyszyły nam zawsze podczas robienia zakupów – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication, Lidl Polska.

Grupa Schwarz, do której należą Lidl i Kaufland, jest jednym z największych detalistów na arenie międzynarodowej. Mając świadomość odpowiedzialności za środowisko, Grupa opracowała całościową strategię REset Plastic obejmującą pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację.