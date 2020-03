Lidl wprowadza woreczki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce

We wszystkich sklepach sieci Lidl Polska są dostępne woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Sprzedawane są w dwupaku a każdy woreczek ma wymiar 30 x 35 cm. W sklepie należy ich szukać tuż obok owoców i warzyw. Cena za zestaw to 2,99 zł.

Woreczki wykonane są w 100% z poliestru, którego produkcja mniej obciąża środowisko m.in. dzięki mniejszemu zużyciu wody (w przeciwieństwie np. do produkcji bawełny) i w 100% nadają się do recyclingu. Są wytrzymałe i można je prać w pralce, w temperaturze 30ᵒC. Dodatkowo są bardzo wygodne w czasie zakupów – materiał, z którego woreczek jest wykonany to ażurowa siateczka, więc przy kasie nie ma potrzeby jego otwierania. Co więcej są one oznaczone specjalnym kodem umożliwiającym kasjerowi tarowanie – płacimy tylko za produkt.

- Sieć Lidl Polska jako społecznie odpowiedzialna firma oraz część Grupy Schwarz, przyjęła całościową strategię REset Plastic obejmującą pięć obszarów działania: od redukowania i projektowania przez recykling i niwelowanie wykorzystania plastiku po innowację i edukację. W ten sposób dążymy do tego aby wizja „mniej plastiku” stała się rzeczywistością - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

- W ostatnim czasie wprowadziliśmy do naszego asortymentu BIO warzywa znakowane naturalnym światłem, tym samym rozpakowaliśmy je z plastikowych opakowań. W połowie stycznia we wszystkich sklepach naszej sieci pojawiły się także torby na zakupy z certyfikatem Blue Angel, wykonane w 80 % z surowców z recyklingu i w 100 % nadające się do recyklingu. Kolejną zmianą w naszych sklepach są właśnie woreczki wielokrotnego użytku na owoce i warzywa. Liczymy, że w ten sposób wspólnymi siłami z naszymi klientami uda nam się ograniczyć wykorzystanie jednorazowych zrywek – podsumowuje.