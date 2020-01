Lidl: wyższe ceny w Polsce niż w Wielkiej Brytanii?

Do koszyka w tych dwóch krajach wrzucił dokładnie te same produkty. Znalazło się w nim między innymi masło, mleko, sok, oliwa z oliwek, mozzarella, makaron i kostka do WC. Na końcu porównał ceny na obu paragonach i bardzo się zdziwił.

Tabela, którą stworzył, zawiera łącznie 17 produktów. Okazuje się, że tylko 4 produkty są tańsze w naszym kraju, w porównaniu do Wielkiej Brytanii. Jest to mleko, makaron, masło i kiełbasa. Niestety cena 13 pozostałych artykułów jest wyższa w Polsce. Największą różnicę w cenie, pan Damian zanotował przy oliwie z oliwek (ponad 5 zł), pomidorach (ponad 3 zł) oraz mleku kokosowym (również ponad 3 zł).

W sumie pan Damian zapłacił w Polsce 73,95 zł, natomiast w Wielkiej Brytanii (po przeliczeniu na naszą walutę) - 59,68 zł. Różnica wyniosła 14 zł.

