Lidl z kolejną akcją dla dzieci - Na tropie Lidlozaurów

Dzięki najnowszej akcji sieci Lidl Polska, każdy mały odkrywca może poczuć się niczym prawdziwy paleontolog na tropie wyjątkowych dinozaurów – Lidlozaurów. Jest to okazja, aby poprzez zabawę zmotywować rodziców wraz z dziećmi do zdrowego odżywiania oraz diety bogatej w warzywa i owoce.

To właśnie one – zaraz po aktywności fizycznej, stanowią podstawę Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia Dzieci i Młodzieży. Aby zdobyć jednego z Lidlozaurów dostępnych w kolekcji wystarczy zebrać 6 naklejek. Każde zakupy za kwotę 30 zł, w których znajdzie się co najmniej jedno warzywo lub owoc to 1 naklejka.

Dodatkowo w sprzedaży dostępna będzie szeroka gama lidlozaurowych gadżetów, w tym między innymi koszulki dla dziewczynek i chłopców, pościele, książeczki edukacyjne z naklejkami, worki szkolne, czy też gra.

Promocja dostępna jest we wszystkich sklepach Lidl od poniedziałku 9 marca do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 5 kwietnia.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.