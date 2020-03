Łódzka Straż miejska będzie patrolować galerie handlowe

Zarządzenie w sprawie podjęcia działań prewencyjnych i edukacyjnych wydała w czwartek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

"Będziemy patrolowali największe galerie handlowe w Łodzi, m.in. Manufakturę, Galerię Łódzką, Sukcesję, a także ulicę Piotrkowską oraz inne miejsca, gdzie mogą gromadzić się większe grupy. Na razie naszymi narzędziami jest perswazja i przemawianie młodym ludziom do rozsądku. Będziemy także ich legitymować. Oczywiście, jeśli będzie to skupisko nie tylko młodzieży, będziemy działać tak samo" - powiedziała Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej w Łodzi na konferencji w czwartek.

Od poniedziałku, w związku z zagrożeniem koronawirusem, na dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie placówki oświatowe w Łodzi. Prezydent Łodzi zaapelowała do mieszkańców o "racjonalne i rozsądne postępowanie".

"Bardzo proszę w ciągu najbliższych, kluczowych dla rozwoju sytuacji dni, o ograniczenie do minimum wszystkich aktywności poza miejscem zamieszkania, unikanie dużych skupisk ludzi i - jeśli to możliwe - ograniczenie wyjazdów do innych części kraju" - napisała w oświadczeniu skierowanym do łodzian.

Władze Łodzi wystosowały też apel do galerii handlowych, by za pośrednictwem swoich radiowęzłów nadawały komunikaty dotyczące zagrożenia epidemiologicznego.

Obecnie w woj. łódzkim potwierdzono dwa przypadki zakażenia koronawirusem. W nadzorze epidemiologicznym znajduje się 612 osób, w kwarantannie 17, hospitalizowanych jest kolejne 17 osób.