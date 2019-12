Lotos otworzył pięćsetną stację paliw

Stacja MOP Pawliki znajduje się w połowie drogi pomiędzy Gdańskiem i Warszawą.

"W strategii naszej grupy kapitałowej zapisaliśmy systematyczny rozwój sieci stacji Lotos, dlatego otwarcie 500. stacji to dla nas duży sukces. Chcemy, by Lotos był silną marką. Wierzymy, że MOP Pawliki będzie świetnym miejscem na odpoczynek i przerwę w podróży" - zaznaczył cytowany w komunikacie p.o. prezesa Grupy Lotos Jarosław Wittstock.

W komunikacie dodano, że Lotos Paliwa jest na trzecim miejscu pod względem liczby stacji paliw w Polsce. "O popularności marki świadczą deklaracje kierowców, z których co piąty wybiera Lotos na miejsce tankowania pojazdu" - dodano.

Zaznaczono, że zgodnie z obowiązującym w Polsce rozróżnieniem, MOP Pawliki należy do kategorii II - kierowcy mogą tu zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych. Dodano, że do dyspozycji podróżnych jest duży parking na 74 miejsca, w tym 6 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 6 miejsc dla osób podróżujących z dziećmi, 34 miejsca dla aut ciężarowych oraz 3 miejsca dla autokarów.

W sieci spółki działają obecnie Miejsca Obsługi Podróżnych przy autostradach A1, A2, A4, A6 oraz drogach ekspresowych S3 czy S7, a MOP Pawliki jest 21. takim punktem, który funkcjonuje pod marką koncernu.

Lotos to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii. Lotos to także sieć 500 stacji paliw, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Lotos, jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku.