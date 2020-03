Marnowanie żywności: Technologia RFID usprawnia zarządzanie zapasami w sklepie

- Sklepy mogą uniknąć płacenia kar, jeśli w odpowiednim momencie przekażą żywność organizacjom pożytku publicznego, z którymi musiały zawrzeć umowę. To dobre rozwiązanie, ponieważ pełnowartościowa żywność jest marnowana w ogromnych ilościach. Według Eurostat kraje Unii Europejskiej marnotrawią 88 milionów ton żywności rocznie, z czego na Polskę przypada 9 milionów. To problem nie tylko społeczny, ale także gospodarczy. Za niesprzedaną żywność płaci przecież sprzedawca i to realna strata w przychodach. Jeśli doliczymy do tego kary – wygląda to jeszcze mniej ciekawie – mówi Ewa Pytkowska, Dyrektor Sprzedaży w Checkpoint Systems.

Dodaje, że sprzedawcy detaliczni zostali postawieni w sytuacji, którą można przyrównać do hazardu. Muszą poniekąd „obstawić”, czy uda im się sprzedać żywność przed upływem terminu ważności, czy też w celu uniknięcia kary lepiej zawczasu oddać ją organizacjom pożytku publicznego. Ustawa wyraźnie mówi, że nie można oddawać towarów przeterminowanych, a zatem to sprzedawca musi rozważyć, którą drogę wybrać – ryzykować karę i spróbować sprzedać towar do ostatniego dnia czy też jej uniknąć i zawczasu przekazać żywność z krótkim terminem ważności?

- Z punktu widzenia konsumenta, zmieniło się ich podejście do towarów z „krótką datą”. Wielu kupujących świadomie poszukuje okazji do kupna tańszych produktów, a coraz więcej sieci handlowych ma przygotowane specjalne półki właśnie z taką żywnością. Polacy chcą być coraz bardziej ekologiczni, rośnie świadomość społeczna dotycząca marnotrawienia żywności i tego, jak nadmierna produkcja wpływa na środowisko naturalne - tłumaczy ekspertka.

Jak na tym nie stracić, a nawet zarobić?

- Kluczowym elementem sprawnego zarządzania towarami z kończącą się datą przydatności do spożycia jest dokładna wiedza o stanach magazynowych i poziomie zatowarowania sklepu. Im bardziej aktualna wiedza, tym większa szansa na skuteczne zarządzanie zapasami, zamówieniami, ale także wyprzedażą lub promocją towarów, których data przydatności dobiega końca. Ręczne inwentaryzacje są czasochłonne i wymagają praktycznie codziennego zaangażowania pracowników w kontrolę półek i dat ważności. Wykorzystywanie skanerów kodów kreskowych nieco ułatwia ten proces, jednak nadal to rozwiązanie dalekie jest od ideału - wyjaśnia Ewa Pytkowska.