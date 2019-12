Mood Media: Marketing sensoryczny pomoże zwiększyć sprzedaż nawet o 1/3 (wideo)

Czym jest marketing sensoryczny i jak wpływa na decyzje zakupowe konsumentów?

Marketing sensoryczny to nic innego jak wpływanie zmysły konsumentów poprzez muzykę, zapachy czy ekrany, po to, żeby wywołać określone emocje, wprowadzić ich w świetny nastrój do zakupów. Według badań Mood Media, wzrost sprzedaży w placówkach, które zdecydowały się na marketing sensoryczny waha się od 10 do 32 procent, w zależności od rodzaju wpływania na zmysły. Efekt ten można zwiększyć poprzez połączenie kilku elementów marketingu sensorycznego.

Jakie główne trendy determinują rozwój marketingu sensorycznego?

W tej chwili za granicą obserwujemy, że największą rolę spełnia digital signage, czyli marketing wizualny - ekrany i ściany ledowe. W Polsce wciąż jeszcze zaczynamy od muzyki, potem powoli klienci dołączają zapach, żeby na końcu rzeczywiście zdecydować się na efekty wizualne.

Na jakie nowości powinni zwrócić uwagę detaliści, aby zwiększyć sprzedaż swoich towarów bądź usług?



Jest ich całe mnóstwo! Klienci zwracają coraz większą uwagę na hologramy i mappingi. Moim zdaniem jeszcze długa droga, abyśmy w Polsce stosowali marketing sensoryczny 360. To są spore koszty, więc nasi klienci muszą uwierzyć w to, jak bardzo on wpływa na postrzeganie placówki i sprzedaż.

Świąteczny wir zakupów to jeden z najlepszych okresów dla sprzedawców i czas wzmożonych działań marketingowych. Jak stworzyć odpowiednią atmosferę towarzyszącą zakupom produktów czy usług?

Okres świąteczny to taki czas, kiedy nasi klienci decydują się na wdrożenie większej ilości elementów marketingu sensorycznego, począwszy od wszechobecnej muzyki świątecznej. Zawsze polecamy, aby z umiarem podejść do kampanii "święta" i poszczególne elementy wprowadzać stopniowo. Okres przedświąteczny to też czas, kiedy wielu klientów decyduje się na wprowadzenie zapachów. Przed samymi świętami obserwujemy także zwiększoną sprzedaż ekranów digital signage.

Jaki jest top melodii i zapachów świątecznych 2019?

Piosenki "Last Christmas", "All I want for Christmas" oraz "Jingle Bells" to coroczne niekwestionowane hity. Z zapachów to grzane wino (cynamon, goździki, pomarańcza), choinka, pierniki, zapach świeżo pieczonego ciasta.

Kiedy warto pomyśleć o marketingu świątecznym?

Warto się do nas zgłosić już we wrześniu, aby wszystko przygotować. Pojawienie się pierwszych elementów świątecznych polecamy na połowę listopada, aby ten szczyt osiągnąć w okolicach Mikołajek.

Dziękuję za rozmowę.