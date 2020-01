NBP: w Polsce jest coraz więcej kart zbliżeniowych

View this post on Instagram

Lotte Wedel w 2020 rok wchodzi z mocnym akcentem, który zaskoczy konsumentów – będzie to nowy format Ptasiego Mleczka, co ma też przyciągnąć do marki młodych konsumentów – zapowiada w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Lotte Wedel.