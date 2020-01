Netto: 108 sklepów zebrało blisko 20 ton żywności dla potrzebujących

W ubiegłym roku do akcji Świątecznej Zbiórki Żywności, organizowanej przez Federację Banków Żywności, przyłączyło się 108 sklepów sieci handlowej Netto. W ramach akcji w placówkach udało się zebrać blisko 20 ton żywności, co daje równowartość ponad 180 kg na sklep. Sieć handlowa Netto włączyła się także do zbiórki „Tak Pomagam”, organizowanej przez Caritas Polska oraz do innych lokalnych akcji.