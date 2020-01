Netto wprowadza skrzynie wielokrotnego użytku

W dzisiejszym świecie gospodarka w obiegu zamkniętym jest nie tylko ważnym trendem społecznym, ale koniecznością. W handlu coraz powszechniejsze stają się rozwiązania takie jak: ograniczenie, ponowne użycie, naprawa i recykling. Stwarzają one szansę sprostania globalnym wyzwaniom, przed którymi stoi nasza planeta: niedoborom zasobów, ograniczeniu negatywnego wpływu odpadów na środowisko i zmianom klimatu.

- Troska o środowisko naturalne to jeden z priorytetów naszej sieci handlowej – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska. - Dlatego jesteśmy dumni, że wprowadzamy kolejne proste i przyjazne środowisku rozwiązanie, które wpłynie na zmniejszenie liczby odpadów. Dzięki skrzynkom wielokrotnego użytku zyskujemy także konkretne narzędzie w walce z marnowaniem żywności.

Wcześniej sieć handlowa Netto uruchomiła aplikację mobilną „Nie marnujemy żywności”, przeznaczoną dla klientów i pracowników. Jej celem jest ograniczenie wyrzucania nadających się do zjedzenia produktów spożywczych. Wprowadzenie skrzynek wielokrotnego użytku również przyczynia się do ograniczania tego zjawiska. Dzięki ich stosowaniu uda się zredukować z 4 proc. do 0,1 proc. uszkodzeń towarów na etapie transportu od producentów.

Skrzynki wielokrotnego użytku, z których korzystają sklepy sieci handlowej Netto, dostarcza firma Euro Pool System. Ich trwałość szacuje się na ok. 7 lat i podlegają recyclingowi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, Euro Pool System chce do 2025 roku ograniczyć globalny ślad węglowy o 20 proc. dla każdej wynajmowanej skrzynki.