Netto z kolejnym sklepem w woj. lubuskim

- Otwarcie kolejnego sklepu Netto 3.0. to konsekwencja realizowanej przez nas intensywnej strategii rozwojowej zaplanowanej na ten rok ­– mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

- Dzięki temu coraz większa liczba klientów będzie miała okazję poznać skandynawskiego ducha marki, jak i robić codzienne zakupy. Dzięki najnowszej inwestycji Netto, mieszkańcy Strzelec Krajeńskich zyskają kolejną placówkę, w której będą mogli nabyć jakościowe produkty w niskich cenach, w tym wyroby mięsne i piekarniczo-cukiernicze wprost od lokalnych dostawców. Jesteśmy przekonani, że nasza troska o klientów i odpowiadanie na ich potrzeby, pozwolą umocnić pozycję Netto, jako jednego z liderów na rynku handlu detalicznego – dodaje.

Nowo otwarty sklep w Strzelcach Krajeńskich jest zlokalizowany przy al. Wolności 6.

Koncept Netto 3.0. to odpowiedź sieci na aktualne oczekiwania konsumentów oraz panujące trendy rynkowe. Placówki działające w oparciu o model 3.0. charakteryzują przede wszystkim komfortowe przestrzenie i bogata oferta zakupowa. Asortyment, dostosowany do potrzeb zarówno młodszych, jak i starszych klientów, uwzględnia szeroki wybór świeżych warzyw i owoców, a także produktów bezglutenowych, bezlaktozowych i bezcukrowych oraz zdrowych artykułów z certyfikatem BIO.

Strefa TO GO, skierowana do osób żyjących w biegu, oferuje świeże przekąski, sałatki, soki, a także świeżo wypiekane i chrupiące pieczywo. W ofercie Netto znajdują się również produkty ekskluzywnych, światowych marek, dostępne w ramach programów lojalnościowych.

Oprócz otwarć nowych placówek, sieć prowadzi równolegle intensywny remodeling już istniejących. W efekcie, obecnie ponad 100 sklepów funkcjonuje – w mniejszym lub większym stopniu – zgodnie z nowym modelem Netto.

