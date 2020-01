Netto z nową kampanią lojalnościową

Netto po raz kolejny przygotowało dla swoich klientów wyjątkowy program lojalnościowy. W zamian za zakupy w sklepach tej sieci handlowej, od 20 stycznia do 28 marca 2020 roku, klienci otrzymają do 70 proc. zniżki na wybrane produkty z kolekcji duńskiej marki Ellehammer. Każdy wydatek w wysokości 25 zł jest premiowany jedną naklejką. Aby skorzystać z promocji, należy zebrać 10 naklejek.

W ofercie dostępne są dwie walizki, plecak, torba na laptop, torba na ramię, kosmetyczki oraz etui na dokumenty. Cała kolekcja doskonale sprawdzi się podczas bliższych czy dalszych wyjazdów. Produkty Ellehammer są inspirowane pracami duńskiego wynalazcy Jacoba Ellehammera.

To kolejna kampania lojalnościowa przygotowana przez sieć Netto we współpracy z TCC Retail Marketing. Wcześniej klienci Netto mogli wziąć udział w trzech podobnych akcjach i zakupić w promocyjnych cenach produkty renomowanych producentów – garnki i noże marki Thomas by Rosethal Group oraz kieliszki Schott Zwiesel. Poprzednie programy cieszyły się wielkim zainteresowaniem klientów.

Netto jako oficjalny partner regionalny Borussi Dortmund, w filmiku promującym akcję lojalnościową nie tylko zachęca do wyjazdów na mecze drużyny piłkarskiej i do kibicowania jej podczas rozgrywek. Przede wszystkim, w ramach współpracy nawiązanej w lipcu 2019 r., sieć wraz z klubem BVB, a także Fundacją Akademia Łukasza Piszczka, wspierają rozwój młodych sportowców oraz budowę pierwszej szkółki piłkarskiej klubu w Polsce, która ma się stać kuźnią piłkarskich talentów.