Netto z trzema nowymi sklepami na Mazowszu

- Nasze plany na najbliższy rok uwzględniają otwarcie ok. 20-25 sklepów Netto 3.0. Konsekwentnie dążymy do realizacji tych założeń, dlatego na mapie Polski jednego dnia pojawiły się trzy nowe placówki – w Warszawie, Gołkowie i Grodzisku Mazowieckim – mówi Janusz Stroka, prezes Netto Polska.

– Mieszkańcy tych miast zyskają przede wszystkim możliwość zrobienia szybkich zakupów w komfortowych warunkach, wybierając produkty spośród coraz bogatszego asortymentu. Jesteśmy przekonani, że nasze starania o zapewnienie klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych sprawią, że będą chętnie odwiedzać Netto każdego dnia – dodaje.

Co charakteryzuje Netto 3.0.? To przede wszystkim komfortowe przestrzenie, dzięki którym robienie zakupów staje się przyjemniejsze. To także oferta produktów z różnych kategorii, które trafią zarówno do młodszych, jak i starszych konsumentów. Standardem jest duży wybór świeżych warzyw i owoców, produktów bezglutenowych, bezlaktozowych i bezcukrowych, a także zdrowych artykułów z certyfikatem BIO i ECO.

Na osoby żyjące „w biegu” czeka strefa z produktami TO GO, oferująca szybkie i świeże przekąski, sałatki oraz soki, a także świeżo parzoną kawę i wypiekane na miejscu pieczywo. Dla poszukujących inspiracji – Netto ma ofertę produktów światowych marek, dostępnych w ramach programów lojalnościowych.

Nowo otwarte sklepy są zlokalizowane w Warszawie, przy ul. Swarożyca 10, w Gołkowie, przy ul. Pułku IV Ułanów 1C oraz w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Piaskowej 20.

Oprócz otwarć nowych placówek, sieć prowadzi intensywny remodeling tych już istniejących. W efekcie obecnie ponad 100 sklepów funkcjonuje zgodnie z nowym modelem Netto.

