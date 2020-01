Nowa Stacja w Pruszkowie zanotowała 20% wzrost odwiedzalności

Styczeń to dobry moment na podsumowanie mijającego roku. W tym okresie centrum handlowo-rozrywkowe Nowa Stacja, które zostało otwarte w listopadzie 2018 roku, na dobre wpisało się w krajobraz południowo-zachodniego regionu Warszawy. Położone w sercu Pruszkowa, niedaleko dworca PKP i nowych osiedli mieszkaniowych, jest nie tylko miejscem, gdzie wygodnie można zrobić zakupy i załatwić wiele spraw, ale pełni też rolę centrum kulturalno-rozrywkowego. Swoje przestrzenie udostępnia lokalnym artystom i animatorom kultury. Są tu organizowane wystawy, pokazy, koncerty i różnego typu warsztaty. W listopadzie 2019 została otwarta „Galerii Pruszkoff“, będąca pruszkowską odsłoną inicjatywy znanych polskich fotografów, Tomasza Sikory i Andrzeja Świetlika oraz zaprezentowano kolejne fotografie mieszkańców miasta autorstwa Macieja Bochnowskiego powstałe w ramach Projektu Pruszkowiak. W sezonie wakacyjnym na dachu Nowej Stacji wybudowano Scenę Letnią, gdzie występowali tancerze, DJ’e i muzycy, a także organizowano dancingi międzypokoleniowe czy kursy tańca. Obecnie działa tam ogólnodostępne lodowisko stworzone we współpracy z Miastem Pruszków.

„Od samego początku mamy jasno określoną strategię rozwoju. Chcemy by Nowa Stacja była miejscem, które przyciąga i integruje mieszkańców całego catchment area. Jesteśmy otwarci na wszystkich, dlatego konstruując ofertę handlową zadbaliśmy o jej różnorodność i kompleksowość. Stale też rozwijamy nasz sektor usług.“ – mówi Maciej Krzewiński, COO firmy ECC Real Estate, dewelopera Nowej Stacji - „A że nie samymi zakupami człowiek żyje, duży nacisk kładziemy na rozrywkę, kulturę i organizację różnych ciekawych wydarzeń dla lokalnej społeczności. Nasze starania są doceniane przez klientów, o czym świadczy ok. 20% wzrost odwiedzalności centrum grudzień 2018 vs. grudzień 2019. Wzrost, który tym bardziej cieszy, gdy uświadomimy sobie, że grudzień 2018 roku był praktycznie pierwszym miesiącem działania Nowej Stacji, więc wtedy odwiedzalność była podwyższona przez efekt nowości.”

Podpisano nowe umowy i w drugiej połowie roku w Nowej Stacji zostały otwarte salony Smyk, House, Monnari oraz kawiarnia So! Coffee.