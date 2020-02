Nowe trendy zakupowe na Walentynki: lokalnie i przyjaźnie dla środowiska

Na początku lutego konsumenci ruszają na kolejne polowanie (po niedawnym przedświątecznym szaleństwie zakupowym i zimowych wyprzedażach) – tym razem na Walentynkowe prezenty. Chęć personalizacji i posiadania czegoś oryginalnego prowadzi klientów do małych, lokalnych e-sklepów oferujących wyjątkowe prezenty, a wśród spóźnialskich i zabieganych królują prezenty cyfrowe. W ubiegłym roku wydatki związane z Walentynkami w Stanach Zjednoczonych wyniosły 20,7 mld USD.

W tym roku 40 proc. globalnych konsumentów wybierze i kupi prezent walentynkowy przez smartfona (wg. ATKearney), a wielu z nich zrezygnuje z zakupów u globalnych marek na rzecz oryginalności i wyjątkowości. Obecnie, już dwie trzecie kupujących deklaruje, że woli wspierać lokalne firmy.

– Walentynki to idealna okazja by wybierając oryginalne prezenty wesprzeć małe i średnie e-sklepy. Jako że małe firmy zazwyczaj inwestują swoje zyski we własny biznes, zatrudniają pracowników z okolicy i zaopatrują się w danym regionie, to także działanie na rzecz lokalnej ekonomii. W PayPal robimy to każdego dnia dając firmom każdego rozmiaru i na całym świecie szereg narzędzi usprawniających ich sprzedaż online. Dodatkowo, nasze logo jest gwarancją dla każdego kupującego, że tutaj może bezpiecznie nabyć swój wymarzony prezent – ocenia Marcin Glogowski, dyrektor zarządzający PayPal w Europie Środkowo-Wschodniej.

Konsumenci coraz rzadziej kupują w sklepach stacjonarnych filmy, gry czy książki, a liczba subskrybentów serwisów streamingowych systematycznie rośnie. Obecnie korzysta z nich już 43 proc. Polaków. Produkty cyfrowe, które są dostarczane w kilka sekund po zakupie, to nie tylko dobry pomysł na prezent w ostatniej chwili, ale również ekologiczny – nie wymaga transportu do domu, czy plastikowego opakowania.