Odido: Blisko 2530 sklepów w całej Polsce

W Polsce istnieje blisko 2530 sklepów działających pod marką Odido. W 2019 roku sieć stworzona przez Makro Polska powiększyła się o 267 placówek. – W przyszłym roku Makro nadal będzie koncentrować się na rozwoju organicznym, planując przyłączyć do sieci co najmniej 200 kolejnych sklepów. Jednocześnie będzie pracować nad wsparciem Franczyzobiorców i poprawą jakości pracy sklepów działających pod szyldem Odido – mówi Anna Kieljan, Manager ds. Ekspansji i Operacji Odido.

Sieć hurtowni prowadzi cykl spotkań z Franczyzobiorcami „Super Sklep”. Właściciele sklepów Odido mają możliwość uczestniczyć w szkoleniach branżowych oraz warsztatach z ekspertami z różnych dziedzin. Edukacyjne spotkania stanowią okazję do poszerzenia kompetencji biznesowych oraz integrowania sektora handlu tradycyjnego. – W ten sposób tworzy się silna społeczność franczyzowa Odido. Mając regularny kontakt z partnerami, łatwiej nam wsłuchiwać się w ich potrzeby i wspierać w konkurowaniu z placówkami wielkopowierzchniowymi i dyskontami – wyjaśnia Anna Kieljan.

Z myślą o właścicielach sklepów spożywczych, Makro Polska oferuje rozwiązania dopasowane do różnej wielkości placówek, uwzględniając także ich specyfikę sprzedaży. Prowadzone przez sieć hurtowni projekty oparte są o aktualne trendy. Najbardziej zaawansowanym projektem jest Alkostrefa – Wino, na który składa się asortyment i wyposażenie indywidualnie dobrane przez specjalistów. Skrojona pod zapotrzebowania klientów z sektora handlu tradycyjnego, oferta dostosowana jest do trendów panujących na rynku alkoholi. O sukcesie tego rozwiązania świadczą liczby – blisko 2,7 tys. placówek posiadających Alkostrefę, z czego ponad 1,1 tys. to sklepy Odido.

Makro Polska posiada rozwiązania zgodne z wszechobecnym trendem convenience. Jednym z nich jest kącik kawowy, zawierający produkty marki własnej Rioba. – To rozwiązanie sprawdzi się w lokalizacjach, które gwarantują duży przepływ konsumentów. Klientom, którzy zdecydują się z niego skorzystać, proponujemy ekspres i ergonomiczny regał, pakiet startowy produktów, rabat na artykuły do konceptu Rioba i pełne wsparcie marketingowe – zapowiada Anna Kieljan.

Sieć hurtowni również daje właścicielom możliwość do korzystania z projektu, jakim jest kącik bistro. Stanowi on propozycję dla sklepów, które chcą rozszerzyć asortyment o ciepłe przekąski. W tym celu Makro Polska dostarcza całościowe i dostosowane do ich potrzeb wyposażenie. Projekt został przygotowany z myślą o lokalizacjach miejskich oraz placówkach położonych przy trasach przejazdowych. Jedną z najnowszych propozycji skierowanych do sklepów, jest kącik Chwytaj w biegu – Food to go. Składają się na niego kanapki, sałatki, zestawy obiadowe, sushi czy świeże soki. Oprócz niezbędnego asortymentu oferuje chłodziarkę do ekspozycji produktów oraz pełne wsparcie marketingowe.

