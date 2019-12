Okres przedświąteczny to czas wzmożonych kradzieży

Okres przedświąteczny to okazja do wyraźnego zwiększenia obrotów niemal w każdym sklepie. Konsumenci tłumnie chodzą na zakupy w poszukiwaniu prezentów, a do tego są wyraźnie hojniejsi przy kasach. Razem z uczciwymi klientami do sklepów w tym okresie przychodzi również więcej złodziei. Korzystając ze wzmożonego ruchu i tłoku liczą oni na łatwiejszą kradzież. W jaki sposób kradną Polacy i co najczęściej ginie w polskich sklepach?