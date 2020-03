Organic Farma Zdrowia: Wzrost sprzedaży w lutym o 30 proc. rdr

W lutym spółka dystrybucyjna Eko-Wital wprowadziła do sprzedaży nowe produkty, m.in. ekologiczne soki z kiszonych warzyw w jakości Demeter od producenta Voelkel, bezglutenowe produkty z firmy Schar – teraz z certyfikatem ekologicznym, a także wegański zamiennik mięsa z kurczaka marki Naturli. W ofercie spółki znalazły się także woskowijki – produkty do wielokrotnego opakowania żywności w duchu zero waste.

Sieć handlowa od lutego umożliwia zapakowanie produktów wagowych we własne opakowanie klientów. W ten sposób firma promuje ideę zero waste i przyczynia do ograniczeń liczby odpadów na świecie.

Organic Farma Zdrowia przeprowadziła rewitalizację warszawskich delikatesów przy ulicy Zwycięzców na Saskie Kępie. Celem zmiany aranżacji lokalu jest jak najlepsza ekspozycja produktów, wygoda klientów oraz unifikacja wizualna wszystkich sklepów spółki. Ponadto sieć kontynuowała intensywne prace promujące nowy Organic Market ekologiczny, który został uruchomiony na początku grudnia poprzedniego roku we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 24.