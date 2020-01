Osiedlowe sieciówki i dyskonty napędzają sprzedaż FMCG. Hipermarkety w odwrocie (raport)

Osiedlowe sklepy sieciowe w pogoni za dyskontami

Według GfK już 24% wszystkich wydatków na FMCG w okresie od października 2018 roku do września 2019 roku stanowiły zakupy w osiedlowych sklepach sieciowych (zarówno małoformatowych jak i supermarketach). Wyższy wynik (34%) uzyskały jedynie dyskonty. Dalsze w kolejności były małoformatowe sklepy niesieciowe (20%), hipermarkety (13%) i pozostałe formaty (9%).

W analizowanym okresie największy wzrost sprzedaży odnotowały dyskonty (8,2%) i osiedlowe sieciówki (4,6%). Hipermarkety straciły zaś w tym czasie 2,3%.

- Dominacja dyskontów w Polsce nie podlega dziś żadnej wątpliwości. Ten segment rozwija się najszybciej i nic nie wskazuje na to, by dynamika sprzedaży miała osłabnąć. Oprócz coraz bardziej kompleksowej oferty, dyskonty zyskują kolejnych klientów dzięki coraz większemu dotarciu i bliskości konsumentów. Wystarczy przypomnieć, że właśnie oczekujemy na otwarcie 3000. sklepu sieci Biedronka oraz 700. sklepu sieci Lidl. Największa konkurencja także nie rezygnuje z ogólnopolskiej ekspansji. Niedawno otworzył się sklep numer 6000. należący do Żabki, a supermarkety osiedlowe pod szyldem m.in. Dino, Delikatesów Centrum czy Polomarketu równie silnie walczą o udziały rynkowe – mówi Michał Maksymiec, Retailers Vertical Client Director w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Pięć obszarów do wzrostu

Od października 2018 roku do września 2019 roku zakupy FMCG robiliśmy średnio o 1,6% rzadziej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Przeciętna wartość transakcji była jednak o 5,6% większa.

- Oznacza to, że w kategorii misji zakupowych rosło znaczenie zakupów na zapas, w których coraz większą rolę, kosztem hipermarketów, odgrywają dyskonty. Malały zaś udziały zakupów bieżących zdominowanych obecnie przez sklepy osiedlowe więc walka o każdy koszyk zakupowy staje się coraz bardziej wyrównana – wyjaśnia Michał Maksymiec.

Z analiz Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia wynika jednak, że wciąż istnieją obszary, w których mniejsze sklepy osiedlowe mogą realnie konkurować z większymi dyskontami, a nawet budować swoje przewagi konkurencyjne. Pierwszą z pięciu wytypowanych kategorii są produkty świeże, mające ogromny wpływ na budowanie penetracji, lojalności klientów i wizerunku samego sklepu. Kolejnym filarem walki o klienta jest lada chłodnicza.