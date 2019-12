Ostatnie chwile na świąteczne zakupy

JAKI JEST KLIENT ŚWIĄTECZNY?

Na pewno kupuje więcej, w dużych ilościach, częściej niż na co dzień wybiera marki premium i droższy asortyment. Szczyt zakupowy przypada na dni od 15 do 24 grudnia, co plasuje Polaków w europejskiej czołówce odkładania zakupów na ostatnią chwilę.

W międzynarodowym badaniu „Zakupy świąteczne 2019” wzięli udział respondenci z ośmiu europejskich krajów, w tym także z Polski. W tym roku na Boże Narodzenie polska rodzina wyda średnio ponad 1,5 tys. zł - wynika z badania firmy doradczej Deloitte. Blisko 70 proc. świątecznego budżetu zostawimy w sklepach stacjonarnych , które stanowią wciąż większość świątecznego budżetu Polaków (68 proc.), przy czym wzrosły one o 6,1 proc. w porównaniu do zeszłego roku.

Aby rozszerzyć i uatrakcyjnić ofertę, w tym wyjątkowym czasie wiele sklepów decyduje się na łączenie produktów. Wśród kupujących największą popularnością cieszą się zestawy złożone z kilku produktów i jakiegoś gadżetu.

W pierwszej fazie zakupowej – z wyprzedzeniem zazwyczaj kupowane są produkty takie jak cukier, mąka, kukurydza czy groszek w puszce, itp. Później są to barszcze czerwone w kartonach, przyprawy, sosy, dodatki do ciast, a na ostatnią chwilę klienci kupują świeże warzywa i owoce, jaja, mleko, nabiał, wędliny, mięsa oraz tuż przed Bożym Narodzeniem – alkohol. W okresie świątecznym możemy zaobserwować wzrost sprzedaży liści laurowych, ziela angielskiego, ale i innych przypraw, jak goździki, laska waniliowa czy anyż gwiaździsty, które są często potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw czy kompotu. W grudniu przebojem staje się również majeranek. Jest on niezastąpiony w daniach z kapusty, jak i pieczonych potrawach. Popularnymi produktami stają się również buraki oraz suszone grzyby-

Boże Narodzenie to czas największych wzrostów sprzedaży również na rynku słodyczy czekoladowych – wg raportu Deloitte znajdują się one na trzecim miejscu na liście bestsellerów świątecznych.

SPECJALNE SMAKI NA ŚWIĘTA

- Niektórzy producenci przygotowują specjalną ofertę świąteczną. Wśród wystawców targów WorldFood Poland wyróżnić można m.in. OneDayMore, które oferuje klientom specjalne smaki musli: świąteczne oraz zimowe, czy firmę Dary Natury, która w świątecznym zestawie sprzedaje m.in. susz wigilijny oraz świąteczną herbatę. Zestawy te kojarzą się z wyjątkowymi emocjami, ale również zachęcają konsumentów do próbowania nowych, limitowanych czasowo produktów - mówi Agnieszka Szpaderska dyrektor Targów WorldFood Poland.