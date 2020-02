PIH punktuje wiele niejasności ws. opłat od napojów słodzonych i tzw. małpek

Niejasności w kwestii naliczania opłat dotyczących napojów słodzonych oraz alkoholowych w małych pojemnościach, problemy definicyjne, ryzyko nieszczelności proponowanych przepisów oraz tworzenie nowych skomplikowanych zobowiązań zamiast wykorzystania istniejących mechanizmów - takie m.in. uwagi wobec wniesionego do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów zgłasza Polska Izba Handlu, najszersza reprezentacja handlu detalicznego w Polsce, jednocześnie apelując o przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie projektu.

PIH przypomina, że projekt ustawy dotyczącej tzw. podatku cukrowego został zaprezentowany 20 grudnia 2019 roku przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z proponowaną treścią przepisów, nałożone mają zostać dodatkowe opłaty dotyczące alkoholu w opakowaniach do 300 ml (tzw. „małpki") oraz napojów słodzonych.

Projekt ustawy ma również wprowadzać m.in. szereg nowych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych. 4 lutego 2020 roku Rada Ministrów przyjęła piątą już wersję projektu ustawy (po czym w ekspresowym tempie projekt został wniesiony do Sejmu i nadany mu został numer druku), której przepisy rodzą wątpliwości co do tego kto i kiedy ponosi wyznaczane opłaty.

- Przykładowo, w przypadku „małpek" posłużono się niezdefiniowanym pojęciem „zaopatrywania", które stwarza problem w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku zapłaty od kupionej partii produktów. W przypadku napojów słodzonych nie ma możliwości jednoznacznego ustalenia, co jest „dodatkiem" do napoju słodzonego. Te i inne nieścisłości sprawiają, że regulacje zawarte w projekcie ustawy są niewykonalne, co bezpośrednio wpłynie na ściągalność opłaty i szczelność całego systemu - informuje PIH.

Ponadto Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że niezależnie od powyższych punktów, tak głębokie zmiany na rynku wymagają odpowiedniego przystosowania się przedsiębiorców, w związku z czym postuluje wprowadzenie do Projektu ustawy odpowiednio długiego vacatio legis.