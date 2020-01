Piotr i Paweł traci lokalizację na rzecz Carrefour'a

Oznacza to, że 66 lokalizacji Piotra i Pawła z zakupionych przez The SPAR Group LTD w portfolio firmy zostały 64. Ostatnio podobna sytuacja miała miejsce w Pasażu Zieleniec w Toruniu.

4 grudnia Zimmerman Filipiak poinformował wierzycieli uczestniczących w postępowaniach sanacyjnych Grupa Piotr i Paweł, Piotr i Paweł Detal oraz Piotr i Paweł S.A., iż rozpoczęła się procedura zaproszenia wierzycieli do wsparcia układu. W jej ramach spółki zwróciły się do wierzycieli posiadających najwyższe sumy wierzytelności z prośbą o poparcie układu wraz z przedstawieniem dla tych wierzycieli propozycji układowych. Propozycje układowe zakładają spłatę 10 proc. wierzytelności wobec kontrahentów sieci Piotr i Paweł.