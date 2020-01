PKN Orlen liczy, że decyzja UOKiK ws. przejęcia Ruchu zapadnie do końca I kwartału

"Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej. Wystąpiliśmy do KE z prośbą o przekazanie decyzji w sprawie koncentracji w tym obszarze od UOKiK. W trakcie tego procesu KE zadała nam bardzo dużo pytań. Liczymy na to, że do końca tego kwartału ta decyzja zostanie podjęta, że w lutym Komisja skieruję to do UOKiK, a UOKiK to przeprocesuje do końca kwartału" - powiedziała Klarecka.

W kwietniu ubiegłego roku Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji, dotyczącej przejęcia spółki Ruch. Porozumienie zakładało, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie odsprzeda je PKN Orlen.

We wrześniu 2019 r. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował, że trwają rozmowy na temat warunków transakcji przejęcia Ruchu, a do Komisji Europejskiej trafił wniosek o zgodę na fuzję.

"Złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej. Sądzę, że Komisja odeśle ten wniosek do UOKiK, a w tym czasie wynegocjujemy warunki transakcji" - powiedział wtedy PAP Biznes.

"Wiemy, w jakiej sytuacji jest Ruch, więc trzeba jak najszybciej tę transakcję przeprowadzić (...) Spółka ze stuletnią tradycją, jaką jest Ruch jest dzisiaj w trudnej sytuacji i wymaga restrukturyzacji. PKN Orlen ma przygotowany plan działania, który pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku" - dodał Obajtek.