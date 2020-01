PKN Orlen ma nowych członków zarządu - Jana Szewczaka i Adama Buraka

PKN Orlen liczy, że decyzja UOKiK ws. przejęcia Ruchu zapadnie do końca I kwartału

PKN Orlen, prezentując sylwetki nowych członków zarządu spółki podał, iż Jan Szewczak to absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2015-19 poseł na Sejm, przewodniczący podkomisji stałej ds. instytucji finansowych i wiceprzewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych.

Odnosząc się do doświadczenia zawodowego Szewczaka, płocki koncern wspomniał m.in., iż latach 2009-15 był on głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a w wcześniej, od 2007 do 2008 r. pracował w Telewizji Polskiej jako doradca członka zarządu.

Koncern podał też, że w latach 2005-06 Szewczak opracowywał ekspertyzy i analizy na rzecz polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego, a od 2005 do 2007 r. był doradcą i ekspertem szefa sejmowej komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU, a także ekspertem sejmowej komisji śledczej ds. nieprawidłowości w procesie prywatyzacji sektora bankowego; z kolei w latach 1997 - 2001 był współpracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

"Autor książek, kilkuset publikacji o charakterze analitycznym z zakresu makroekonomii, finansów publicznych, przekształceń własnościowych, bankowości w prasie ekonomicznej i codziennej, komentator portali ekonomicznych, publicysta i komentator spraw gospodarczych" - podkreślił PKN Orlen przedstawiając sylwetkę Szewczaka.

Z kolei prezentując Adama Buraka, jako nowego członka zarządu, płocki koncern podał, iż jest on absolwentem europeistyki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim; odbył też studia podyplomowe - dziennikarstwo i PR - w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jak zaznaczył PKN Orlen, Burak jest od 2019 r. członkiem rady nadzorczej spółek zależnych koncernu - czeskiego Unipetrolu oraz Orlen Południe. Spółka podała, że w 2018 r. został dyrektorem wykonawczym ds. komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen, a wcześniej, w latach 2017-18 był zastępcą dyrektora marketingu i komunikacji w Grupie Energa, w latach 2016-17 dyrektorem ds. marketingu i komunikacji w Grupie Lotos oraz w 2016 r. dyrektorem biura marketingu PZU S.A. - PZU Życie.

Koncern poinformował, że od 2012 do 2016 r. Burak był dyrektorem ds. marketingu i PR - rzecznikiem prasowym Stadionu Wrocław, a w latach 2008-12 pracował jako dziennikarz, prezenter w Telewizji Polsat