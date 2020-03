PKN Orlen rozpoczął produkcję płynu do dezynfekcji rąk

- Zgodnie z zapowiedziami rozpoczynamy realizację pierwszych dostaw płynu do dezynfekcji rąk. W bardzo szybkim tempie udało nam się dostosować produkcję tak, aby aktywnie włączyć się w działania rządu związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa sanitarnego kraju. Zakładamy, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Obecne moce produkcyjne należącego do Grupy Orlen Zakładu Orlen OIL w Jedliczu to 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5 litrowych. Płyn do dezynfekcji jest wirusobójczy, jego produkcja opiera się na alkoholu etylowym. Nowy produkt jest już dopuszczony do obrotu decyzją Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Z kolei alkohol potrzebny do produkcji jest kupowany od dostawców mających certyfikat ECHA wydawany przez Europejską Agencję Chemikaliów.

Zakład Produkcyjny Orlen OIL w Jedliczu na co dzień zajmuje się produkcją płynów do spryskiwaczy, płynów chłodniczych, smarów oraz olejów przemysłowych. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce dokonano szybkiego przestawienia linii produkcyjnej tak, aby spółka mogła rozpocząć wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk.

Oprócz bieżącej produkcji w Jedliczu, na terenie Zakładu Produkcyjnego Orlen OIL odbywa się obecnie modernizacja wytwórni smarów. Planowana jest m.in. budowa czterech zbiorników surowcowych o pojemności ok. 60 tys. litrów każdy. Spółka realizuje też zakup dwóch linii konfekcyjnych pod produkcję płynów, co znacząco zwiększy możliwości wytwórcze.

Wszystkie dodatkowe zamówienia na płyn do dezynfekcji rąk zbierane są pod adresem: centrala@orlenoil.pl

Zamówienia będą realizowane w zależności od możliwości produkcyjnych.