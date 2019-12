PKN Orlen testuje drona do monitoringu zakładu w Płocku

PKN Orlen rozpoczął testy drona do monitoringu zakładu produkcyjnego w Płocku; pomaga on patrolować kompleks rafineryjno-petrochemiczny. Jeśli testy wypadną pozytywnie, być może będzie on wykorzystywany też do patrolowania ok. 250 km rurociągu - podała spółka.