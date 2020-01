Po przejęciu lokalizacji Tesco sieć Kaufland będzie liczyła 220 sklepów

W kolejce czekają jeszcze 4 lokalizacje, które Kaufland chce przejąć od Tesco. Te transakcje nie uzyskały jeszcze zgody UOKiK. Obecnie sieć liczy 213 marketów.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

