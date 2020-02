Poczta Polska i Żabka testują elektryczną ciężarówkę

Poczta Polska wykorzystuje ciężarówkę do codziennych przewozów przesyłek pocztowych w województwie mazowieckim. W ramach testów spółka współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych.

– Poczta Polska zgodnie ze znowelizowaną strategią chce zmniejszać emisję CO2 oraz wprowadzać do swojej floty auta elektryczne. Pod koniec 2019 roku dołączyły do niej pierwsze dostawcze elektryki. Obecnie Spółka posiada największą flotę użytkowych e-aut w Polsce. W najbliższych latach chcemy ją rozwijać o kolejne samochody elektryczne i zasilane paliwami alternatywnymi CNG/LNG – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Z kolei Żabka przetestowała auto we Wrocławiu w ramach bezpośrednich dostaw do sieci swoich sklepów, kontynuując strategię rozwoju zeroemisyjnego i przyjaznego dla mieszkańców transportu w miastach. Korzystanie z aut elektrycznych pozwoli Żabce efektywne dostarczać towary do sklepów i jednocześnie zredukować poziom zanieczyszczeń i hałas. Dotyczy to w szczególności dużych aglomeracji, w których placówki sieci znajdują się w centrach.

– Test auta Framo e-truck we Wrocławiu to kolejny krok naszej firmy w kierunku nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań logistycznych. Przypomnę, że w ubiegłym roku wspólnie z Volkswagen Polska przetestowaliśmy elektryczny e-Craftera, by jeszcze lepiej zarządzać i optymalizować procesy logistyczne, a tym samym jeszcze szybciej dostarczać produkty do sklepów i zapewnić wysoką jakość obsługi franczyzobiorców – mówi Katarzyna Słabowska Dyrektor Logistyki sieci sklepów Żabka.

Pojemność baterii pojazdu Framo e-truck wynosi 280 kWh i ma zasięg przekraczający 200 kilometrów na jednym ładowaniu. Jej techniczne parametry pozwalają na zeroemisyjny przewóz ładunków z poszanowaniem środowiska naturalnego. Przeprowadzane w Poczcie Polskiej testy to wspólny projekt Firmy Framo, Hitachi Capital Polska i Keatronika.