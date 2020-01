Poczta Polska podsumowuje 2019 rok: Rozwój usług i sieci placówek

- Poczta wspólnie z partnerami tworzy największą w kraju sieć click&collect, należy do niej ok. 12 tysięcy placówek pocztowych, sklepów Żabka, stacji PKN Orlen oraz kiosków i saloników prasowych Ruchu. W drugiej połowie 2019 r. do sieci dołączyło 200 automatów paczkowych zamontowanych m.in. w marketach Biedronka - informuje Poczta Polska.

– Poczta Polska rozpoczęła z partnerami budowę sieci w 2015 roku. Po dwóch latach można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że przyjęta strategia sprawdziła się. Nasi klienci coraz częściej zamawiają paczki do sieci Odbiór w Punkcie. W tym roku planujemy dalszy rozwój tej sieci – mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Rozwój sieci click&collect to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku. Liczba tradycyjnej korespondencji maleje od lat. Rok 2019 nie był wyjątkiem, z danych firmy wynika, że w porównaniu do 2018 roku ten spadek wyniósł ok. 9%. Jednak Poczta wykorzystuje trend wzrostu przesyłek e-commerce. W 2019 roku rozwijała architekturę logistyczną, w związku z tym wynajęła nowe hale w Białymstoku, Grodzisku Mazowieckim, Niepołomicach, dzięki czemu powierzchnia magazynowa powiększyła się o 23 tys. m2.

Na początku roku Poczta Polska uruchomiła Międzynarodową Przesyłkę Paletową, która zapewnia wysyłkę towaru zarówno z Polski do wybranych krajów europejskich, jak i z Europy do Polski. To nowa usługa przewozu drogowego towarów, przy wykorzystaniu drobnicowej sieci logistycznej. Spółka realizuje usługę na terenie Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii i innych krajów Europy na podstawie stałych umów lub jednorazowych zleceń.

Pierwsze auta elektryczne wzmocniły pocztową flotę samochodową w listopadzie. Dostawcze auta na prąd trafiły do Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Wynajem aut elektrycznych przez państwową spółkę wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Energii „Plan rozwoju elektromobilności w Polsce”, będący częścią „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Spółka posiada obecnie największą flotę użytkowych aut elektrycznych w Polsce.