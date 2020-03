Poczta Polska przyjęła nowe procedury doręczania przesyłek

Odbiór przesyłek bez pokwitowania, telefon do kuriera oraz zachowanie bezpiecznej odległości w placówkach pocztowych – to tylko niektóre z nowych rozwiązań wprowadzonych przez Pocztę Polską w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego. Nowe procedury zapewniają bezkontaktowe usługi. Są one też znacznie uproszczone.