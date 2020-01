Poczta Polska: W 2020 roku e-commerce nadal będzie się dynamicznie rozwijać

Wyzwania, trendy, konsolidacja. Co czeka handel w 2020 roku?

2019 rok był rekordowy dla Poczty Polskiej pod względem liczby obsłużonych paczek i przesyłek kurierskich. Operator pocztowy utrzymuje czołową pozycję na rynku usług KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych).

– W ubiegłym roku przychody z obsługi paczek i przesyłek kurierskich wyniosły 1,05 mld złotych. Wzrost liczby obsługiwanych przesyłek na poziomie 18,6% to wynik o kilka punktów procentowych powyżej rynku. Rozwój e-commerce bardzo pozytywnie wpływa na usługi KEP i wiele innych segmentów polskiej gospodarki – mówi Grzegorz Kurdziel, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Wysoki wynik to w dużej mierze zasługa rekordowego szczytu przedświątecznego, który rozpoczął się już na początku listopada. Najbardziej pracowity dla pocztowców był okres tuż przed Bożym Narodzeniem, czyli drugi i trzeci tydzień grudnia. W porównaniu z rokiem 2018, w ostatnim przedświątecznym tygodniu Poczta obsłużyła o 40% paczek więcej. Zgodnie z przewidywaniami, rekord dzienny zanotowano 16 grudnia. Po tym terminie liczba przesyłek KEP spadła, ale nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Dane z pierwszej połowy stycznia 2020 r. pokazują, że wolumeny przesyłek e-commerce dorównują tym z listopada ubiegłego roku. Według ekspertów na ten wynik złożyły się przede wszystkim wyprzedaże oraz zwroty.

Poczta, przygotowując się do obsługi rosnącej liczby przesyłek, powiększyła w 2019 roku powierzchnię sortowni o 23 tys. m2, a do obsługi w szczycie przedświątecznym zatrudniła dodatkowo ponad 4 tys. osób, z czego ponad 2,3 tys. na umowy o pracę i ponad 1,7 tys. na umowy zlecenia.

Największe wzrosty Poczta Polska odnotowała w punktach odbioru (pocztowych i partnerskich). W 2019 roku do pocztowej sieci click&collect trafiała co czwarta paczka obsłużona przez Pocztę Polską, a w grudniu już co trzecia. W porównaniu z 2018 rokiem, popularność punktów odbioru znacząco wzrosła, a liczba paczek doręczanych w ten sposób podwoiła się.

W całej Polsce Poczta razem z partnerami (sklepy Żabka, stacje PKN Orlen, kioski i saloniki prasowe RUCH) udostępnia 12 tys. punktów odbioru oraz 200 automatów paczkowych zlokalizowanych w marketach Biedronka i placówkach pocztowych.