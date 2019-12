Podatek handlowy najmocniej dotknie największe sieci

W projekcie budżetu na 2020 rok już ma swoje skromne miejsce pośród innych danin. Podatek od sprzedaży detalicznej zawieszony jest jeszcze tylko do końca czerwca przyszłego roku i wszystko wskazuje na to, że to będzie koniec zawieszenia. Najmocniej dotknie on Biedronkę - podaje money.pl.