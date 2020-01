POHiD: Podwójna opłata za opakowanie napoju alkoholowego o pojemności do 300 ml to dyskryminacja

Zdaniem POHiD powyższy przepis rażąco dyskryminuje podmioty posiadające jednocześnie zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową. Opłata w wysokości 1 zł za każde opakowanie jednostkowe napoju alkoholowego będzie naliczona dwukrotnie. Pierwszy raz w momencie sprzedaży do takiego podmiotu, a następnie podmiot ten będzie zobowiązany do naliczenia opłaty przy sprzedaży do kolejnego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną.

Dwukrotne naliczenie opłaty stawia podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową w ewidentnie gorszej pozycji konkurencyjnej. Ponadto przepis nie uwzględnia specyfiki zwrotu towaru w okresie dłuższym niż 2 kwartały, co wiąże się z tym, ze oplata może być poniesiona dwukrotnie - czytamy w oświadczeniu.

POHiD zwraca również uwagę, że w odniesieniu do projektowanej opłaty od napojów zawierających substancje słodzące lub aktywne (art. 6 Projektu ustawy) należy wskazać, że receptura i proces produkcji stanowią najczęściej tajemnicę przedsiębiorstwa. Według ustawy to hurtownik ma ponosić odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie i uiszczenie opłaty, i to na nim ma spoczywać ryzyko prawne i finansowe ewentualnych rozbieżności w stosunku do faktycznej zawartości substancji w sprzedawanych produktach.

- Z perspektywy hurtownika najczęściej jedynym źródłem informacji o składzie produktu jest jego etykieta, która nie zawsze musi zawierać tabelę wartości odżywczych, pozwalającą na ustalenie poziomu zawartości cukru (niektóre formaty opakowań są zwolnione z tego obowiązku). Wskazywany na etykiecie poziom zawartości cukru opiera się na wytycznych dotyczących zasad zaokrąglania tych wartości, wynikających z przepisów prawa żywnościowego, co może generować istotne różnice w faktycznej zawartości tych substancji w produkcie - argumentuje organizacja.

POHiD podtrzymuje stanowisko, ze obowiązek poniesienia opłaty powinien zostać nałożony na producentów, gdyż to oni decydują o zawartości i składzie wytwarzanych produktów.

- Projektodawca wykazał brak wiedzy na temat specyfiki handlu produktami objętymi ustawą. Obecne rozwiązanie prowadzi do dyskryminacji przedsiębiorstw hurtowych, posiadających zezwolenia na handel detaliczny i hurtowy, i prowadzi do podwójnego nałożenia opłaty na ten sam produkt. Ponadto przepis uderza bezpośrednio w kanał dystrybucji wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe – głównych klientów hurtowni. Zwracamy uwagę na rażąco krótki okres konsultacji w tak ważnej dla konsumentów i przedsiębiorców kwestii oraz pominięcie kluczowych partnerów społecznych w procesie konsultacji drugiej wersji projektu ustawy - czytamy w stanowisku POHiD.