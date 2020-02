POHiD: zagraniczne sieci handlowe eksportują polskie produkty warte 10 mld zł

"Siłą branży handlowej w Polsce, która generuje 19 proc. PKB, są od 30 lat międzynarodowe sieci" - powiedziała PAP szefowa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD). Dodała, że zagraniczne sieci zainwestowały w sumie w naszym kraju ponad 50 mld euro i stworzyły blisko 200 tys. miejsc pracy.

Jak wskazała Juszkiewicz do firm zrzeszonych w POHiD należy ok. 50 proc. rynku handlowego w Polsce. Zwróciła uwagę na stałą współpracę zagranicznych sieci z polskimi dostawcami, którzy - jak podała - dostarczają 90 proc. asortymentu do tych sklepów.

W jej ocenie kooperacja z międzynarodowymi sieciami handlowymi otwiera rodzimym producentom i dostawcom drogę na zagraniczne rynki, promując polską żywność i rolnictwo. "Wartość eksportu polskich produktów za pośrednictwem zagranicznych oddziałów sieci przekracza 10 mld zł rocznie" - podała.

Juszkiewicz zaznaczyła jednocześnie, że rosną koszty prowadzenia takiego biznesu, co jest efektem m.in. wzrostu cen energii elektrycznej, utylizacji odpadów czy kosztów pracowniczych. Ponadto zwróciła uwagę na negatywny wpływ na branżę np. zakazu handlu w niedziele czy wyższej akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe.