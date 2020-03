Polacy coraz częściej kradną w sklepach i na stacjach paliw

W statystykach Komendy Głównej Policji z 2019 roku widnieją łącznie 106 682 przestępstwa kradzieży rzeczy cudzej. Natomiast w 2018 roku było ich mniej, bo 103 164. Z danych wynika, że liczba takich zdarzeń wzrosła w sklepach z 12 366 do 17 383 oraz na stacjach paliw – z 1 362 do 1 955.

– Duży skok dotyczy sklepów, bo to prawie 50%. Podobnie sytuacja wygląda ze stacjami paliw. Złodzieje byli, są i jeszcze pewnie będą sporym problemem dla handlu. Oni mają poczucie, że do przysłowiowego złapania za rękę dochodzi stosunkowo rzadko, bo w zaledwie 10-20% przypadków. Gdyby wykrywalność wynosiła np. 80%, to pewnie zastanowiliby się nad swoim postępowaniem – komentuje Maciej Ptaszyński, dyrektor Polskiej Izby Handlu.

Jak zaznacza Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, w listopadzie 2018 roku weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu wykroczeń. W efekcie podniesiony został próg kwotowy, do którego kradzież pozostaje jedynie wykroczeniem. Przed 2013 rokiem była to suma 250 zł, następnie – ¼ minimalnego wynagrodzenia, a od jesieni 2018 roku – 500 zł.

– Na pewno handlowi nie pomogło ustalenie progu pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem na poziomie 500 zł, choć to i tak pewnego rodzaju krok do przodu w stosunku do poprzednich regulacji. Zapis o jednej czwartej czynił nas prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, gdzie definicja przestępstwa była waloryzowana. Próg jest za wysoki. Złodzieje wiedzą, że za kradzież do 500 zł dostaną tylko mandat – dodaje dyrektor Ptaszyński.

W 2019 roku najwięcej przestępstw kradzieży odnotowano na terenie KSP Warszawa, było ich 18 886 (w 2018 roku – 17 754). Dalej w statystykach znajdują się KWP Wrocław – 14 771 (14 713), KWP Katowice – 12 181 (12 044), KWP Poznań – 8 044 (7 824) oraz KWP Kraków – 7 148 (2018 – 7 161).

– Ilość kradzieży w garnizonie stołecznym związana jest bezpośrednio z tym, że Warszawa to największe miasto Polski i główny węzeł komunikacyjny kraju. Ogromna liczba osób, które tu przebywają na stałe czy też czasowo, generuje więcej zdarzeń niż w innych miejscach – podkreśla asp. szt. Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.